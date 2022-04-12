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  4. SON DAKİKA | A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocası Ergin Ataman oldu

SON DAKİKA | A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocası Ergin Ataman oldu

12.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman getirildi. Ataman'ın Anadolu Efes'teki görevine de devam edeceği öğrenildi.

SON DAKİKA | A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocası Ergin Ataman oldu

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna 2014-16 yıllarında da görev yapan Ergin Ataman getirildi.

Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı

Ataman, 2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.

Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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