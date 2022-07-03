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Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız Büyük Britanya'yı devirdi!

03.07.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takım'ımız ilk tur son maçında deplasmanda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 75-71 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Son dakika: A Milli Basketbol Takımımız Büyük Britanya'yı devirdi!

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya’yı 85-71 mağlup etti. İkinci turda I Grubu’nda maçlarını oynayacak olan ay-yıldızlılar, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

İLK YARI: 42-31

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A Milli Takım, Vertu Motors Arena’da oynanan müsabakaya müsabakaya Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı ve Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 42-31 önde tamamladı.

EN SKORER LARKIN!

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A Milli Takım'da Shane Larkin 22, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Büyük Britanya’da ise Myles Hesson 18 sayıyla oynadı. Müsabakayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

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