SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Vincenzo Montella...

Son dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Vincenzo Montella...

21.09.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızda üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar için birçok hocanın adı geçerken, yeni teknik direktörü resmen belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın takımın başına getirildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sonrasındaki dostluk maçında Japonya'ya 4-2 yenilen Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, TFF'den resmi açıklama geldi.

F6jwMVJWsAAnWXy

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada A Milli Takımımızın başına İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiği duyuruldu.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

95ff7d69a34b40b2a6cdb5126a412e3e

Yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adam ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'U AVRUPA'YA TAŞIDI

84c5ba115ca64f3a81636247d7d18b25

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başına 2 Eylül 2021 tarihinde getirilen Vincenzo Montella, 12 Haziran 2023 tarihinde görevinden ayrılmıştı. Mavi Şimşekler'in başında 76 maça çıkan deneyimli teknik direktör 38 galibiyet, 17 beraberlikl ve 21 mağlubiyet alarak 1.72'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Montella, Adana Demirspor'daki son senesinde ise sezonu 4. sırada bitirmiş ve takımını UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerine sokmuştu.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Sacha Boey'i konuşuyor! Maçın önüne geçtiAvrupa Sacha Boey'i konuşuyor! Maçın önüne geçti
G.Saray 2-2 ile kasayı doldurdu! Kazansaydı...G.Saray 2-2 ile kasayı doldurdu! Kazansaydı...
Galatasaray-Kopenhag maçı sonrası UEFA devreye giriyor!Galatasaray-Kopenhag maçı sonrası UEFA devreye giriyor!
Anahtar Kelimeler:
Vincenzo Montella son dakika haberler a milli takım son dakika haberleri dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri maçın ekipleri yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.