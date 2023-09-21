Son dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Vincenzo Montella...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sonrasındaki dostluk maçında Japonya'ya 4-2 yenilen Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, TFF'den resmi açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada A Milli Takımımızın başına İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiği duyuruldu.

SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adam ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

ADANA DEMİRSPOR'U AVRUPA'YA TAŞIDI

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başına 2 Eylül 2021 tarihinde getirilen Vincenzo Montella, 12 Haziran 2023 tarihinde görevinden ayrılmıştı. Mavi Şimşekler'in başında 76 maça çıkan deneyimli teknik direktör 38 galibiyet, 17 beraberlikl ve 21 mağlubiyet alarak 1.72'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Montella, Adana Demirspor'daki son senesinde ise sezonu 4. sırada bitirmiş ve takımını UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerine sokmuştu.

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