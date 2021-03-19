SON DAKİKA | A Milli Takım kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde oynayacak kadroyu açıkladı.

İşte Milli Takımın aday kadrosu:

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan,

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

2 MAÇ OYNANACAK

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

