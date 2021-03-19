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SON DAKİKA | A Milli Takım kadrosu açıklandı

19.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı.

SON DAKİKA | A Milli Takım kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde oynayacak kadroyu açıkladı.

İşte Milli Takımın aday kadrosu:

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan,

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

milli takım aday kadrosu

2 MAÇ OYNANACAK

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kaleye eğer Altay Bayındırı almazsan sen kesin Fener düşmanısın hoca o kaleyi o çocuktan başka kimse haketmiyor
Kaleye Altay Bayındırı istiyoruz
Hah şöyle yola gel Şenol efendiii

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