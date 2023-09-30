SON DAKİKA | A Milli Takım, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı! Sırbistan'ı mağlup ettiler

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

SIRADAKİ RAKİP SLOVENYA

Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele ediyor. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

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