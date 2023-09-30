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  4. SON DAKİKA | A Milli Takım, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı! Sırbistan'ı mağlup ettiler

SON DAKİKA | A Milli Takım, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı! Sırbistan'ı mağlup ettiler

30.09.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne galibiyetle başladı. Milliler, B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti.

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

SIRADAKİ RAKİP SLOVENYA

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Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele ediyor. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

SETLER

  1. SET: TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN
  2. SET: TÜRKİYE 20-25 SIRBİSTAN
  3. SET: TÜRKİYE 25-14 SIRBİSTAN
  4. SET: TÜRKİYE 25-20 SIRBİSTAN

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