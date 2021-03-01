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SON DAKİKA! Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

01.03.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Hatayspor formasıyla Süper Lig'de attığı 18 golle yıldızlaşmaya devam eden Aaron Boupendza'dan son dakika açıklaması. Gabonlu golcü, Krasnodar ile görüştüğünü fakat anlaşamadığını ifade etti. Kontratı devam ederken işinin dışında başka bir şeyle meşgul olmak istemediğini belirten Boupendza, sezon sonunda transferi düşüneceği vurguladı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların kendisini istemesinin onur verici bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

Hatayspor formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran, attığı 18 golle tüm dikkatleri üzerine Aaron Boupendza, TRT Spor'a konuştu. Devre arası ismi Galatasaray'la anılan, geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza, "Krasnodar'a transferim olmaması gerektiği için olmadı. İlk amacım burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Onun ardından Krasnodar ya da başka bir takıma transferimi bekleyip göreceğiz." dedi ve ekledi:

"G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN BENİ İSTEMESİ ONUR VERİCİ"

"Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların beni istemesi benim için onur verici bir şey ama benim önceliğim takımın başarısı. Hatayspor'la sözleşmem devam ediyor. Önceliğim burada sezonu bitirmek. En kısa zamanda takım arkadaşlarıma yardım etmek için sahalara dönmek istiyorum."

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Hatayspor'un, Boupendza konusunda Krasnodar'la 8.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay şeklinde sezon sonu için anlaştığı yazılmıştı.

"SÜPER LİG'DE DEVAM EDER MİYİM BİLMİYORUM"

"Süper Lig en iyi liglerden birisi. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte kariyerime Süper Lig'de devam eder miyim bilmiyorum. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor. En kısa zamanda tekrardan geri dönmeyi umuyorum. Süreç çabuk işliyor."

"EN İYİ KALECİ ALTAY, EN İYİ GOLCÜ ABOUBAKAR"

"Altay Bayındır, Süper Lig'in en iyi kalecisi. Fenerbahçe maçında maçında bana çok zorluk çıkardı. Fransa'da olduğum sırada Süper Lig'i izliyordum. Vincent Aboubakar, ligin en iyi golcüsü."

"BAŞARILI OLMAMIN SEBEBİ KÜNEFE"

''Hatayspor taraftarları başarılı olmamın sebebini künefe olarak söylüyor. Sahada değişik şeyler deniyorum, genelde de sonuca ulaşıyorum."

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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklamıştı.

"FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!"

Devre arası ismi Galatasaray'la anılan, geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyelim ki 5 kulüp, Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor."


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