SON DAKİKA! Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Hatayspor formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran, attığı 18 golle tüm dikkatleri üzerine Aaron Boupendza, TRT Spor'a konuştu. Devre arası ismi Galatasaray'la anılan, geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda iptal olan Boupendza, "Krasnodar'a transferim olmaması gerektiği için olmadı. İlk amacım burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Onun ardından Krasnodar ya da başka bir takıma transferimi bekleyip göreceğiz." dedi ve ekledi:

"G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN BENİ İSTEMESİ ONUR VERİCİ"

"Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların beni istemesi benim için onur verici bir şey ama benim önceliğim takımın başarısı. Hatayspor'la sözleşmem devam ediyor. Önceliğim burada sezonu bitirmek. En kısa zamanda takım arkadaşlarıma yardım etmek için sahalara dönmek istiyorum."

Hatayspor'un, Boupendza konusunda Krasnodar'la 8.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay şeklinde sezon sonu için anlaştığı yazılmıştı.

"SÜPER LİG'DE DEVAM EDER MİYİM BİLMİYORUM"

"Süper Lig en iyi liglerden birisi. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte kariyerime Süper Lig'de devam eder miyim bilmiyorum. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor. En kısa zamanda tekrardan geri dönmeyi umuyorum. Süreç çabuk işliyor."