SON DAKİKA | 'Aile kabul etmedi' diyerek açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yıllar sonra yeni Ahmet Kaya çağrısı: Teklifimiz masada

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da Türkiye dönüşü öncesi yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'da hayatını kaybeden Ahmet Kaya ile ilgili olarak "Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız" açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"YAPTIĞI KONUŞMA, SÖYLEDİĞİ PARÇALAR HAKİKATEN UNUTULMAZDI"

"Bugün sizin de sevdiğiniz, şiirlerini çok da duygulu, güzel seslendirdiğiniz Sezai Karakoç’un vefat yıl dönümü. Aynı zamanda sizin özel bir bağınızın olduğunu bildiğimiz Ahmet Kaya’nın da vefatının 22. yılı. Haklarında ne söylemek istersiniz?

Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule’de Kazlıçeşme’deyapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı.

AHMET KAYA AÇIKLAMASI: FRANSA'DAN ALALIM, BURADA DEFİNİNİ YAPALIM

Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun’ diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda ‘Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…’ Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz.

"YETER Kİ AİLE BU KONUDA KARARINI VERSİN"

Bizim nakli kubur teklifimiz halamasadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa’da seveni olmaz."

