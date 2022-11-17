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  4. SON DAKİKA | Sokak köpekleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Gerekli talimatları verdim" dedi, iki belediyeyi örnek gösterdi, 81 ilde uygulanacak

SON DAKİKA | Sokak köpekleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Gerekli talimatları verdim" dedi, iki belediyeyi örnek gösterdi, 81 ilde uygulanacak

17.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tehlike saçan sokak köpekleriyle ilgili yeni uygulama hayata geçiriliyor. G20 Bali Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır." dedi. Bu konuda gerekli talimatları verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek." dedi. Orman Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmadan da bahseden Erdoğan, "Bütün illere uygulamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA | Sokak köpekleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Gerekli talimatları verdim" dedi, iki belediyeyi örnek gösterdi, 81 ilde uygulanacak

Sokaklarda başıboş şekilde dolaşan ve tehlike saçan hayvanlarla ilgili nasıl bir önlem alınacağı gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Bitlis'te kuduz bir köpeğin ısırması nedeniyle 11 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti. Özellikle tehlike saçan sokak köpekleriyle belediyelere bir çağrı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın" ifadelerini kullanmıştı. Endonezya'daki G20 Bali Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaktaki hayvanların durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN NASIL BİR ÇALIŞMA OLACAK?

"Tehlike saçan sokak köpekleriyle ilgili nasıl bir çalışma olacak?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır." sözünü tekrarlarken, gerekli talimatları verdiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TALİMATLARI VERDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek." diye konuştu.

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İKİ BELEDİYEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Sokak köpekleri konusunda belediyelere büyük görev düştüğünü belirten Erdoğan, iki belediyeyi örnek gösterirken, söz konusu uygulamaları bütün illerde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul’da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Beykoz Belediyemiz de Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor.

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"BÜTÜN İLLERE UYGULAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayrıca mesela İstanbul’da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak köpekleri

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