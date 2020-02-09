Son dakika: Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucunda dirseğini kırdı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir.
Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.
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