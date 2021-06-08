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Son dakika! Al Nassr, Aboubakar transferini resmen açıkladı

08.06.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr, Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı. Aboubakar ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika! Al Nassr, Aboubakar transferini resmen açıkladı

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübü, Vincent Aboubakar'ı kadroya kattıklarını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

ÖNCE YÖNETİCİ PAYLAŞIM YAPTI

Transferin resmen açıklanmasından saatler önce Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.

Ardından da Al Nassr, transferin resmen bittiğini duyurdu.

TALISCA MESAJI VERMİŞTİ

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Anderson Talisca, Aralık ayında Instagram'dan yaptığı Aboubakar paylaşımında, "Yakında birlikteyiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABOUBAKAR NE KADAR KAZANACAK?

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, golcü oyuncuya senelik 6 milyon euro maaş verecek. Öte yandan Abobuakar ile Al Nassr'ın yaptığı anlaşmada performansa dayalı bonus maddelerinin de olduğu kaydedildi.

1 MİLYON EURO ZAM TALEP ETTİ

Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro'ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi.

Yıldız oyuncu ayrıca "Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak kalırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir" maddesinin iptalini talep etti.

29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
sakat olduğuna inanmiştik ama meğer taklacı güvercinmişsin bi daha istanbula bile gelme
Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum çok iyi oldu. Son haftalarda çıkan haberlerden sonra takımda kalması yakışık almazdı. Beşiktaş senin yerini her zaman doldurur.
SON MAÇLARDA NEDEN OYNAMADIĞI BELLİ OLDU.

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