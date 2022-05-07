Son dakika: Alanyaspor'dan Adana'da çok kritik galibiyet!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Tayyib Sanuç ve 76. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 32. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, 58 puanla 5. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 82 puanla 8. sırada yer buldu.

Alanyaspor gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Adana Demirspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

