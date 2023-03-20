Son dakika: Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki! "Daha nereye kadar böyle gidecek?", "Spor Bakanı müdahale etmeli!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı 2-1 yenildiği 26. haftada Corendon Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta geri dönmesini bildi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak sarı - kırmızılılarla puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürdü.

Spor yazarları; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ilk 11 tercihini değerlendirirken, Enner Valencia ve Emre Mor'a özel parantez açtı.

İşte yazarların yorumları;

"NE KADAR DAHA GÖTÜRECEK BU ADAM SİZİ?"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Fenerbahçe'de Alanyaspor defansına karşılık Arda Güler tipinde adam lazım. Araya top atacak, hareket edecek. Emre Mor biraz kendine oynuyor ama bakın oyuna girince de nasıl iş yapıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında şampiyonluğa gidecek bir havada oynamadı. Bireysel oyuncularıyla işi bitirdi. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın sırtına binmiş gidiyor. Adama da gerçekten günah. Ne kadar daha götürecek bu adam sizi? Her şeyi o yapıyor. Jorge Jesus niye bu kadar sinirlendi anlamadım. Gecenin özetini uzatmadan yapayım. Alayanspor gerçekten kötü bir takım. Böyle aciz bir şekilde defans yapan takım son zamanlarda görmedim. Altay maçın ikinci yarısında yere bile yatmadı. Fenerbahçe üzerine gelmeyen rakibine karşı daha rahat kazanmalıydı."

"KIRILMA ANLARINI OYNAMAYI ÖĞRENDİLER"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "Galatasaray'ın yenildiği bir haftada sadece matematiği değil, camia sinerjisini de etkileyecek bir galibiyet aldılar. Uzun süre sonra Jesus'un her hamlesinin oyunun şeklini değiştirdiği, skoru etkilediğini de gördük. Emre Mor'un Valencia'yı kaleciyle karşı karşıya bırakması, Osayi'nin aldığı penaltı, Zajc'ın orta sahaya getirdiği enerji ile tempo arttı. Hakem Mete Kalkavan oynatmaya çalışıyor. Ama bu duygusu içinde bariz faulleri kaçırdı. İlk yarıda Valencia'yı çeken Furkan'a kart göstermemesi, ya da Jesus'un atılmaya kadar götüren Ferdi'ye yapılan hareketi atlaması anlaşılmaz. İkinci penaltıyı VAR'dan vermesi de bu tecrübe ile yan yana gelmemeliydi. Bu maçın Fenerbahçe adına başka mesajları da var. Geriden gelip kazanırken, büyük takım refleksini de ortaya koydular. Sevilla eşleşmesi iyi bitmedi ama takımın özgüvenini çok yukarı taşımış. Artık kırılma anlarını oynamayı öğrendiler."

"SPOR BAKANI MÜDAHALE ETMELİ"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Jayden - King durup dururken sakatlandı. Batshu kasık sakatlığı yaşadı. Enner de hafta içi sorun yaşamıştı. Bu sakatlık durumunun da sağlıklı bir biçimde açıklanması gerek. 2'si mecburi 3'ü de yanlış 11'i düzeltme maksatlı değişiklikler olunca Arda Güler'e süre kalmadı. 83'te Mete'nin kadrine uğrayacak penaltı bu kez Rossi'nin temiz golünü iptal eden VAR'dakiler tarafından verildi. Penaltıyı veren Kalkavan, penaltıyı yaptıran Furkan'a 2. sarıyı vermedi. Bunun yerine yardımcı hoca Deus'a sarı verdi. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra ne hikmetse Alanyalılar hiç yere yatmadı!! Emre Mor bayramdan bayrama yaptığı gibi gol attı. Ben tekrar soruyorum: Rıdvan Dilmen'in iddia ettiği Serdar Tatlı'nın raporuna yansımış 4 şikeci hakeme ne oldu? Tamamen dağılmış, 2 ay sonra olmayacağını bilen TFF Başkanı "İyi Niyetli Bay Büyükekşi" ile "Beni eleştirmeyin" derdindeki MHK Başkanı bu ligi bitiremez. Spor Bakanı risk alıp konuya müdahale etmezse bu lig şaibelerle anılacak. Altını çizerek söylüyorum lig şaibeli hal alacak. Fener'in attığı ve iptal edilen golün ofsayt olmadığını düşündüğümü ve olayın şike dahil her yönüyle araştırılması gerektiğini yeniden belirteyim."

"BAKALIM JESUS GERÇEKÇİ VE DOĞRU KARARLAR ALACAK MI?"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "İlk yarı 1 mecburi değişiklik yapmışken ikinci devreye 3 değişiklik daha yaparak başladı. Çok da gerekliydi. Ama bu değişiklik, 'İlk 11'de yaptığım büyük hatayı anladım' demek. Sonra Fenerbahçe yine baskıyı kurdu. 2 penaltı golüyle öne geçti. Uzun uzatma bölümünde Valencia da sakatlık geçirince değişiklik hakkı yokken bir sıkıntı yaşanabilirdi. Ama Emre'nin mükemmel golü işi bitirdi. Bakalım Jesus, bu son örnekten sonra artık daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı? Yine Ferdi ve Valencia çok başarılıydı. Osayi de iyi görev yaptı. Bana göre sahanın yıldızı müthiş tempo ve mücadelesiyle İsmail'di..."

"FENERBAHÇE'YE DÖNME ŞANSINI TAMAMEN KAYBETTİ"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Ersun Yanal ise gelecek sezonlarda Fenerbahçe’ye dönme şansını tamamen kaybettiren bir negatif futbola ikna etmişti takımını. Ailecek topun arkasına geçtiler ve çok düşük pas isabeti yüzdeleri ile kontra bile yapamadılar. Her şey ikinci yarı Alanyaspor açık oynamayı tercih edince değişti. Emre Mor, Zajc ve King oyuna girdi. Bu futbolcular herhangi bir Fenerbahçelinin ilk 11’e yazacaklarıydı zaten, hoca 45 dakikada emin oldu. 65 dakika beklemedi; ona da şükür!Kaçınılmaz olarak tempo kazandı Fenerbahçe. Önde adam eksilten maçının sonuna doğru golünü de atan Emre ile ceza sahasına daha kolay girdi. Çünkü, Alanyaspor kalenin önüne otobüs çekmeyi bırakmış, bu da başta Emre, Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırmıştı. King-Serdar değişikliğinden sonra Alanyaspor kalesini iyice zorlayan Fenerbahçe 84’te kazandığı ve Valencia’nın attığı ikinci golle, ardından Emre Mor’un bireysel çabasıyla attığı üçüncü şahane golle ümitlerini on beş gün sonraki Beşiktaş maçına taşıdı. Hayalet gibi başladığı deplasmanı hayalindeki skorla tamamladı sonuç olarak."

"UZAK ARA VALENCIA"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "Alanya golle başladığı oyunda Ersun Yanal'ın 'savunmada kesilen toplar uzun oynansın' taktiğiyle Farioli döneminin geçiş oyunundan çok uzaktı. İtalyan, oyun başlatırken risk alırdı ama Yanal'ın da modern futbolun çok gerisinde kaldığı ortada. İkinci yarıda olağan şüpheliler kenara geldi. Valencia dışında çırpınan yokken Emre Mor ve sakatlanana kadar King oyuna tempo verdi. Alanya, bu anlayışla kalesini ne kadar daha savunabilirdi ki... Önce Osayi, sonra da Valencia'nın dribblinglerinden çıkan penaltılarla geriye düştüler, toparlayacak mecalleri de yoktu. F.Bahçe çok kritik bir galibiyetle lidere 3 puan yaklaştı. Ara sonrasında derbi var ve Jesus tribünde olacak. Maçın en tartışmalı pozisyonu ise Osayi'nin rakibinin bileğine bastığı pozisyonda kartın renginin ne olduğu, ne olması gerektiği… Maçın adamı uzak ara Valencia… Emre Mor da jeneriklik golüyle derbi öncesinde Aboubakar'a selam çaktı."

"KARŞISINDA SADECE RAKİP DEĞİL HAKEMLER DE VAR"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Belki de sezonun en önemli maçını Jesus yüzünden korka korka izledik. Bazen Portekizlinin kendisini kovdurmak istediğini düşünüyorum. Bu galibiyetle ligde kartlar yeniden karılacak. Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir. Emre Mor geldiğinden bu yana en iyi maçlarından birini oynadı. Artık bu saatten sonra her oyuncunun elini taşın altına koyması lazım. Sadece birkaç oyuncuyla şampiyonluk gelmez. Zira karşısında sadece rakipler değil hakemler de var. Hakemleri yenmek zor ama büyük oyunu bozmak için çok çalışmak gerek."

"İMDADINA PENALTILAR YETİŞTİ"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Topun Fenerbahçe'de olması, fazla pas yapmaları başka bir şey, gol pozisyonu üretebilmek rakip ceza alanı içinde daha çok topla buluşmak başka bir şey… İşte Fenerbahçe bunu beceremedi ama imdadına arka arkaya gelen iki penaltı kararı yetişti. İlkinde Osayi girdi, darbeyi aldı, Valencia penaltı ile beraberliği getirdi. Bir sonraki penaltı da Valencia'nın çabası ile getirdiği pozisyonla çıktı. Deplasmanda oyuncularınızın bir kısmı sakat sakat oynarken 2-1 önde olmak her zaman risk. Ama bu riski Emre Mor'un uzatmalarda attığı o şut ortadan kaldırdı. Golü mükemmeldi."

"BEŞİKTAŞ İÇİN DAHA FAZLASI GEREKLİ"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Bir Fenerbahçe vardı sahada. 2. yarıda İsmail'in Osayi'nin ve Valencia'nın çabalarını beğendim. 2 penaltı ile birlikte Emre'nin harika golü ve sonrasında gelen 3 puan gecenin Fenerbahçe açısından en güzel tarafıydı. Ama futbol için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Beşiktaş derbisinin kazanılması için tıpkı Sevilla maçında olduğu gibi bundan çok daha fazlası gerekli."

