Son dakika: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çıldırtan pozisyon! Sosyal medya yıkılıyor...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Alanyaspor-Fenerbahçe maçında karşılaşmanın önüne geçebilecek bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının adeta çıldırdığı pozisyon sosyal medyada gündem olmuş durumda...
Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonda yüzüne darbe alan Serdar Dursun yere düştü. Aldığı darbenin acısıyla kendini yere bırakan golcü oyuncu hakemin kararının ardından büyük şok yaşadı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu kart vermeden geçince sosyal medya adeta yıkıldı.
Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun bir sakatlık geçirmişti. Karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Serdar Dursun, elmacık kemiğinden sakatlanırken gözünün altında ezilme meydana gelmişti.
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