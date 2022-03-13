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  4. Son dakika: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çıldırtan pozisyon! Sosyal medya yıkılıyor...

Son dakika: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çıldırtan pozisyon! Sosyal medya yıkılıyor...

13.03.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'dan 1 puan çıkaran Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu maça Serdar Dursun ile çıkan teknik direktör İsmail Kartal, golcü oyuncudan umutluydu. Karşılaşmanın ilk yarısında Serdar Dursun'un yüzüne rakibi tarafından atılan tekme sosyal medyada gündem oldu. Maçın hakemi pozisyonu kartsız geçti. Fenerbahçeli taraftarlar geçtiğimiz hafta suratına aldığı darbeden dolayı sakatlanan Serdar Dursun için isyan bayrağı açtı...

Son dakika: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında çıldırtan pozisyon! Sosyal medya yıkılıyor...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Alanyaspor-Fenerbahçe maçında karşılaşmanın önüne geçebilecek bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının adeta çıldırdığı pozisyon sosyal medyada gündem olmuş durumda...

SURATINA TEKME GELDİ

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Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonda yüzüne darbe alan Serdar Dursun yere düştü. Aldığı darbenin acısıyla kendini yere bırakan golcü oyuncu hakemin kararının ardından büyük şok yaşadı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu kart vermeden geçince sosyal medya adeta yıkıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AYNI ŞEKİLDE SAKATLANMIŞTI

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Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun bir sakatlık geçirmişti. Karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Serdar Dursun, elmacık kemiğinden sakatlanırken gözünün altında ezilme meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor Serdar Dursun
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