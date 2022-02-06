Son dakika: Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu! Torrent, Pena'ya şans verdi

Son dakika haberi: Alanyaspor-Galatasaray maçı için ilk 11'ler belli oldu. Ligde çok kötü günler geçiren ve 27 puanla 15. sırada bulunan Galatasaray kötü gidişata dur demek istiyor. Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent, takımın başındaki ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Kadrosunu devre arası transfer döneminde Gomis, Semih Kaya, Inaki Pena ve Erick Pulgar ile güçlendirendiren sarı- kırmızılılarda bugün kadroda olan Inaki Pena, performansı merak ediliyor. Ligde 38 puanla 3. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor ise zirveden kopmak istemiyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadeleye dakikalar kalırken, iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. İşte Alanyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

SON DAKİKA | GALATASARAY'IN İLK 11'İ...

Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel

ALANYASPOR'DA İLK 11 BELLİ OLDU

AWAZIEM, MEJLJA, BORJA, JUANFRAN, FATİH, DAVIDSON, UMUT, EMRE, EFECAN, ERENCAN.

GALATASARAY ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Ligde son 4 maçını da kaybeden Cim Bom, Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini alarak, arada 3 puanlık farkın kaldığı düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Alanya ise tam aksine çok formda. Francesco Farioli ile çok iyi bir uyum yakalayan Güney temsilcisi, ligde 5 haftadır kaybetmezken, 3 maçtır üst üste kazanıyor. Bu 3 karşılaşmada tam 11 gol atan Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Alanya deplasmanından sonra Şubat ayında Galatasaray'ı sırasıyla Kayserispor, Göztepe (d) ve Rizespor sınavları bekliyor. Bu maçlar bir anlamda Aslan'ın ligdeki kaderini çizecek.

TORRENT: KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray'ın başına getirilen, ancak hazırlık maçları da dahil olmak üzere çıktığı tüm karşılaşmalardan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent, Alanyaspor sınavına yeni bir başlangıç gözüyle bakıyor. Son antrenmanda öğrencileriyle kısa bir konuşma yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu maçta risk almanızı istemiyorum. Skor ne olursa olsun Trabzonspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmeyelim. Özellikle geriden çıkarken ortada bir risk varsa oyunu açın, zoru seçmeyin. Bu bizim dönüş maçımız. İyi başlamalıyız ve kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY: 7 ALANYASPOR: 3

İki takım ligde daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın galibiyet sayılarında Alanya'ya 7-3 üstünlüğü bulunuyor. Aslan'ın 24 golüne Turuncu- Yeşilliler 13 golle cevap verdi.

DEPLASMAN KABUSU

Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 11 gol atıp 13 gol yiyen Cim Bom, dış sahadaki son karşılaşmasında Hatay'a 4-2 mağlup olmuştu.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da Muslera, Diagne, Işık Kaan ve kaleci Fatih, sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Omar da Kovid testi pozitif çıktığı için izolasyona alındı. Mohamed ise bugün Mısır formasıyla Afrika Kupası'nda final maçına çıkacak. Öte yandan Ömer Bayram da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu bugün kart görürse, haftaya Kayseri'ye karşı görev yapamayacak.

EMRE AKBABA ÇOK FORMDA

Sarı-Kırmızılı ekibin Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba, son 3 lig maçında attığı 6 golle müthiş bir form grafiği yakaladı. Alanya, tecrübeli futbolcunun bonservisini almak istese de, Sarı-Kırmızılı kulübün olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

ALANYASPOR LİGDE 3. SIRDADA

Bu sezon Çağdaş Atan ve Bülent Korkmaz'la yolları ayırıp Francesco Farioli ile yoluna devam eden Alanyaspor, teknik direktör istikrarsızlığına rağmen zirve yarışına devam ediyor. 3 haftadır üst üste gelen galibiyetlere ek olarak, önceki akşam düzenlenen imza töreni, keyifleri daha da artırdı. İç transferde Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl 3'er, kaleci Serkan Kırıntılı ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz" diye konuştu.

EFECAN'IN FENERBAHÇE TRANSFERİ SON ANDA KALMIŞTI

Fenerbahçe 'ye transferi son anda suya düşen Efecan, son 1 haftanın çok zor geçtiğini belirterek, "Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim" dedi. Serkan ve Tayfur da sözleşme yeniledikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.



