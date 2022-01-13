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  4. Son dakika... 13 maçtır kazanamıyorlardı! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Son dakika... 13 maçtır kazanamıyorlardı! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

13.01.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'yle yollar ayrıldı. 13 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi ligde 18. sırada yer alıyor. Ayrılık sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, "Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... 13 maçtır kazanamıyorlardı! Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Son Dakika... Süper Lig ekibi Altay'da peş peşe alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Mustafa Denizli'yle yollar ayrıldı.

SON DAKİKA: MUSTAFA DENİZLİ SON GALİBİYETİNİ 2021 YILININ EYLÜL AYINDA ALDI

Süper Lig'de son galibiyetini 24 Eylül 2021'de Beşiktaş'a karşı alan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'yle yollar ayrıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, "Kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli'nin sitem dolu veda mektubu şöyle:

"BAŞKANIMIZ BU ŞARTLARDA YOLA DEVAM ETMEMEMİN DAHA UYGUN OLACAĞINI SÖYLEDİ"

"Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben "Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır" dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi.

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"BU BENİM İÇİN İNANILMAZ ZOR AMA GEREKLİ BİR AÇIKLAMA"

Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil. Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama. Futbolculuğumda Altay'ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye'nin Mustafa Hoca'sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır.

ALTAYLI OLMAK İÇİN SAHA İÇİNDE OLMAYA GEREK YOK

Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil... Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu... O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum.
Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde.. İzmir’li şairin dediği gibi; 'Ayrılık da sevdaya dahildir'…saygılarımla"

18 YILLIK HASRETİ DİNDİRMİŞTİ

Geçen sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen Mustaf Denizli, 1. Lig Play-Off finalinde 4'te 4 yaparak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

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