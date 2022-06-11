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Son dakika: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti ve farkı 1'e indirdi!

11.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, ilk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko'yu Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Lacivert - beyazlılar, sarı - lacivertlileri mağlup etti ve 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği dev seride durumu 2-1'e getirdi.

Son dakika: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti ve farkı 1'e indirdi!

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı oynandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabaka, Anadolu Efes'in 103-92'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından lacivert - beyazlılar, farkı 1'e indirerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN FİNAL YOLU

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'İN FİNAL YOLU

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Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

  1. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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