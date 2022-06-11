Son dakika: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti ve farkı 1'e indirdi!

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı oynandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabaka, Anadolu Efes'in 103-92'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından lacivert - beyazlılar, farkı 1'e indirerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN FİNAL YOLU

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'İN FİNAL YOLU

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

