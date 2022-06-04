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  4. Son dakika: Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i eledi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu!

Son dakika: Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i eledi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu!

04.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oldu! Anadolu Efes, 2-2 eşitlikle devam eden yarı final serisinin son maçında Galatasaray NEF'i konuk etti. 19.00'da başlayan dev karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-77'lik skorla kazandı ve seride durumu 3-2'ye getirerek finale yükseldi. Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika: Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i eledi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu!

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam etti. Play-off yarı final serisi beşinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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19.00'da başlayan müsabaka, Anadolu Efes'in 104-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve lacivert - beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirerek finale yükseldi.

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Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

SERİDE NELER OLDU?

İlk mücadeleyi 105-70 gibi farklı bir skorla kazanan Galatasaray NEF, saha avantajını ele geçirmişti. İkinci karşılaşmada 91-77 galip gelen Anadolu Efes, seriyi 1-1'e getirmişti.

Üçüncü ve dördüncü mücadele, Galatasaray NEF'in ev sahipliğinde oynanmıştı. Anadolu Efes, çekişmeli geçen üçüncü maçta 71-64'lük skorla durumu 2-1 yapmış ve saha avantajını bir kez daha ele geçirmişti.

Dördüncü karşılaşmada yine büyük bir taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray NEF, sahadan 86-81 galip ayrılarak seriyi eşitlemişti.

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