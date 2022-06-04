Son dakika: Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i eledi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu!

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam etti. Play-off yarı final serisi beşinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

19.00'da başlayan müsabaka, Anadolu Efes'in 104-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve lacivert - beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirerek finale yükseldi.

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

SERİDE NELER OLDU?

İlk mücadeleyi 105-70 gibi farklı bir skorla kazanan Galatasaray NEF, saha avantajını ele geçirmişti. İkinci karşılaşmada 91-77 galip gelen Anadolu Efes, seriyi 1-1'e getirmişti.

Üçüncü ve dördüncü mücadele, Galatasaray NEF'in ev sahipliğinde oynanmıştı. Anadolu Efes, çekişmeli geçen üçüncü maçta 71-64'lük skorla durumu 2-1 yapmış ve saha avantajını bir kez daha ele geçirmişti.

Dördüncü karşılaşmada yine büyük bir taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray NEF, sahadan 86-81 galip ayrılarak seriyi eşitlemişti.

