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  4. Son dakika: Angel Di Maria ve Paul Pogba'yı kadrosuna katan Juventus, Türk yıldızı transfer etti! Kenan Yıldız Juventus'ta...

Son dakika: Angel Di Maria ve Paul Pogba'yı kadrosuna katan Juventus, Türk yıldızı transfer etti! Kenan Yıldız Juventus'ta...

12.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A devi Juventus; yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken, Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba ve PSG'ye veda eden Angel Di Maria'yı kadrosuna katmıştı. Siyah - beyazlı kulüp, Bayern Münih ile kontratının sonuna gelen Kenan Yıldız ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika: Angel Di Maria ve Paul Pogba'yı kadrosuna katan Juventus, Türk yıldızı transfer etti! Kenan Yıldız Juventus'ta...

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A devi Juventus, Paul Pogba ve Angel Di Maria transferlerinin ardından flaş bir ismi daha kadrosuna kattı. Alman devi Bayern Münih ile kontratı sona eren 17 yaşındaki Türk futbolcu Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme imzaladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BARCELONA DA İSTİYORDU!

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Alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken orta saha oyuncusu, İspanyol ekibi Barcelona'nın da listesinde yer alıyordu.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

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On numarada ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.


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