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SON DAKİKA: Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 05.05.2020 10:53 | Son Güncelleme

Ankaragücü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SON DAKİKA: Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü’nde dün yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır." denildi.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamanın devamında "Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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