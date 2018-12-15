Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın görevine son verildi

MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, maç sonrası kulüp personelinin ve oyuncuların parasını alamadığından yakınan ve yönetimi göreve çağıran Kartal'ın görevine son verildiği kaydedildi.

Bu açıklamaların başarısızlığı örtme amacı ile yapıldığı ifadelerinin yer aldığı duyuruda, İsmail Kartal ile kulüp arasındaki güven bağlarının geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olduğu belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde:

"Sivasspor müsabakası sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübümüz başkanı ve yönetim kurulu hakkındaki açıklamaları, kulübümüz tarafından değerlendirilerek görevine son verilmesine karar verilmiştir. Kupa ve lig müsabakalarında alınan başarısız sonuçların sebebinin farklı nedenlere bağlanarak ve kulübümüz yönetimine haksız ithamlarda bulunulmasını kabul etmemiz kulübümüz ve camiamız olarak mümkün değildir.

Camiamızın ve taraftarımıza karşı saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez. Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir. Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunların bahane edilmiş ise de bilindiği üzere, kulübümüz uzun yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır. Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz teknik direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır. Teknik direktör İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine bugün tarihi itibarıyla son verilmiştir."

