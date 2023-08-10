Son dakika: Arda Güler'den kötü haber geldi! Menisküs sakatlığı sonrası durumu belli oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana saha içinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış ve bu yaz Real Madrid'e transfer olmuştu. 20+10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle İspanya devine imza atan milli futbolcu şanssız bir sakatlık geçirmişti.

MENİSKÜS SAKATLIĞI YAŞADI

Real Madrid'in hazırlık turnuvası kadrosunda yer alan Arda Güler, antrenman esnasında girdiği ikili mücadele sonrasında dizinden sakatlanmış ve menisküs problemi yaşamıştı. Tedavi için Madrid şehrine dönen ve durumu yakından takip edilen genç yıldız için kulübünden karar geldi.

AMELİYAT OLACAK! 6 HAFTA...

The Athletic'in haberine göre Güler, dizinden ameliyat olacak ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Geçtiğimiz sezon 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

