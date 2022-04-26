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Son Dakika: Arda Güler'e dünya devleri talip oluyor! İlk teklifi Dortmund yaptı...

26.04.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e dünya devleri talip olmaya başladı bile... Alman ekibi Borussia Dortmund'un radarına giren Arda için başkan Ali Koç kapıyı 30 milyon Euro'dan açtı. Oyuncuya talip olan sadece Dortmund değil! Aynı ligden Leverkusen ve İtalya Ligi'nden Fiorentina'da Arda Güler ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Son Dakika: Arda Güler'e dünya devleri talip oluyor! İlk teklifi Dortmund yaptı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan yıldızlarından biri olan Arda Güler'e şimdiden teklif yağmaya başladı. Henüz kariyerinin en başında olan Arda'ya dünya devleri talip oluyor.

İLK TEKLİF DORTMUND'DAN

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Daha şimdiden Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı, bir Avrupa devine transfer olup olmayacağı konuşuluyor. Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre Arda Güler'e çok ciddi bir teklif geldi. Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Güler için Almanya'nın önde gelen ve genç yetenekleri daha da parlatıp yüksek bedellere satan Borussia Dortmund'dan teklif geldi.

30 MİLYON EURO!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncusunu isteyen Borusia Dortmund yönetiminden 30 milyon Euro bonservis talebinde bulundu. Top artık Almanlar'ın sahasında bulunuyor. Borussia Dortmund'un elini çabuk tutması gerekecek çünkü başka kulüplerden de Arda Güler için sarı lacivertli kulübe ulaşmış teklifler bulunuyor.

LEVERKUSEN VE FİORENTİNA DA ARDA'NIN PEŞİNDE

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Bir başka Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen de Arda Güler'i radarında tutuyor. Leverkusen scout'ları geçen hafta Arda Güler'i çıplak gözle izledi. İtalya Serie A'dan Fiorentina da genç yıldız ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp. Üç kulübün somut şekilde Arda Güler ile ilgilenmesi Fenerbahçe yönetiminin de pazarlıklarda elini güçlendirecek. Arda Güler'in satışından yetiştirici kulüp olan Gençlerbirliği'nin de yüzde 20 pay alacak.


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