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Son dakika: Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler! Dünya devi, transferi bitimek için harekete geçti...

23.06.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşine takan Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Serie A devi Milan, Güler için ilk girişimi yapan takım oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonuna iddialı kadroyla bir giriş yapmayı ve şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Güler'in geleceği, taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

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Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla önde gelen Avrupa kulüplerinin radarında yer alan genç futbolcu için flaş bir haber gündeme geldi.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, Arda Güler'in ailesiyle ikinci kez bir araya geldi. Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmazken, sarı - lacivertlilere teklif geldi.

MILAN'DAN TEKLİF GELDİ

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Haberin devamında Serie A devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe’ye izin yazısı yolladığı kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Arda Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.


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