Son dakika: Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler! Dünya devi, transferi bitimek için harekete geçti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonuna iddialı kadroyla bir giriş yapmayı ve şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Güler'in geleceği, taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla önde gelen Avrupa kulüplerinin radarında yer alan genç futbolcu için flaş bir haber gündeme geldi.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, Arda Güler'in ailesiyle ikinci kez bir araya geldi. Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmazken, sarı - lacivertlilere teklif geldi.

MILAN'DAN TEKLİF GELDİ

Haberin devamında Serie A devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe’ye izin yazısı yolladığı kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Arda Güler, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



