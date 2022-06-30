Son dakika: Arda Turan'a 2. Lig'den teklif!

Galatasaray ile olan sözleşmesi sonra eren ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Tecrübeli oyuncu planları ve kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

35 yaşındaki futbolcu yaptığı söyleşide teknik direktör olmak istediğinin de altını çizerken, "Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı.Emrah Karakovan var A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard'ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid'den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BOMBAYI PATLATTI!

Arda Turan'ın bu açıklamalarının yankısı devam ederken, bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan İskenderunspor'un Arda Turan'a transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Futbol Arena'nın haberine göre; İskenderunspor'un başkanı Hakan Bolat da bunu doğruladı.

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, "Arda Turan, Türk futbolu için bir değerdir. camiamızın kapısı sonuna kadar Arda Turan'a açıktır." dedi.

İskenderunspor'da geçtiğimiz sezon Aydın Yılmaz forma giymişti.



