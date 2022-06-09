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  4. Son dakika: Arjantin'i karıştıran sözler! Messi hayranları bile çok şaşırdı...

Son dakika: Arjantin'i karıştıran sözler! Messi hayranları bile çok şaşırdı...

09.06.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda son 15 yıla damgasını vurmuş bir isim; Lionel Messi... En yakın rakibi Cristiano Ronaldo ile müthiş bir rekabete giren Arjantinli yıldıza, milli takım kalecisi Emiliano Martinez'den büyük övgü geldi ancak file bekçisinin ifadeleri ülkede karışıklık yarattı. "Messi konuşurken, Arjantin Devlet Başkanı bile susmalı" diyen Martinez'in bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Arjantin'i karıştıran sözler! Messi hayranları bile çok şaşırdı...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin adı gündemden düşmüyor. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, milli takım kaptanı Lionel Messi hakkında flaş ifadeler kullandı. Martinez, Messi'nin konuştuğu esnada Arjantin Devlet Başkanı'nın bile sessiz kalması gerektiğini dile getirdi.

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TAKIMINI MÜKEMMEL YÖNETTİ

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Arjantin'in kazandığı Copa America zaferinde Messi'nin takımını mükemmel bir şekilde yönlendirdiğini dile getiren Martinez, herkesin tüylerini diken diken ettiğini itiraf etti.

"DEVLET BAŞKANI BİLE SUSMAK ZORUNDA"

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Aston Villa kalecisi, Prime Video'ya verdiği röportajda, "Bunun sonuncusu olacağını ve her şeyini vereceğini söyleyen bir konuşma yaptı. Messi konuşurken çok etkilendim ve biraz titredim. Herkes susuyordu. Kim olursa olsun o anda susmalıydı. Menajer veya Arjantin başkanı olman bile bir şeyi asla değiştirmez. Orada kim varsa sustu ve sadece Messi’ye odaklandı. Çünkü Messi konuşuyorken Arjantin başkanı bile susmak zorunda." ifadelerini kullandı.

86 GOL

Arjantinli süperstar Lionel Messi, milli takımı için toplamda 162 mücadelede görev yaptı ve 86 gol katkısında bulundu. Arjantin'in en fazla milli maç oynayan oyuncusu olurken aynı zamanda takımın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olmayı da başardı.

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