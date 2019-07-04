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SON DAKİKA! Arjen Robben futbolu bıraktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

Hollandalı futbolcu Arjen Robben futbolu bıraktığını açıkladı.

SON DAKİKA! Arjen Robben futbolu bıraktı

Bayern Münih'teki sözleşmesi 30 Haziran'da biten ve kulüpten ayrılan Arjen Robben, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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