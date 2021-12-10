Son dakika: Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.

BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Grubunu 12 puanla lider bitiren Aslan, namağlup turladı. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.

TEK TAKIM

Temsilcimiz Galatasaray hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde kura çekimine 4. torbadan girip grubundan çıkmayı başaran hem de bunu lider olarak başaran tek takım oldu.

KURALAR NE ZAMAN?

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak. Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.



