SON DAKİKA! Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Ayşen Gruda’nın hekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu; ‘Pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır hastanemizde dünyadaki en güncel tıbbı tedaviler ile takip edilen, Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, sahnenin ‘Deli Kadın’ı hikayesini yeni dünyasında anlatmak üzere aramızdan ayrıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisini 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" denildi.

Yoğun bakımda devam eden tedavisi boyunca son ana kadar en iyi şekilde bakımını sağlamak adına tüm çalışanlarımızla gönülden destek olduğumuz, yeniden tanıdığımız ve tanıdıkça yeniden hayran olduğumuz sevgili Ayşen Gruda’nın ardından bizi tek sevindiren, süreç boyunca hiçbir ağrı hissetmeden aramızdan ayrılmış olması. Tüm Türkiye’nin ve sevenlerinin başı sağ olsun’ açıklamasında bulundu.

KENDİNİ DELİ KADIN OLARAK TANIMLAMIŞTI

En son 28 Ekim'de konuşan Ayşen Gruda, “Birkaç cümle ile kendisini anlatması istenince, “Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyor." demişti.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

22 Ağustos 1945 yılında İstanbul ' da doğmuştur.

Domates güzeli lakabıyla tanınmıştır. Yeşilçam'ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştır.

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.