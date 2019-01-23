Ayşen Gruda'nın vefatı dostlarını yasa boğdu!

MÜJDAT GEZEN 1963'te Muammer Karaca Tiyatrosu'nda beraber oynamaya başladık. Arkasından 5 filmde birlikte olduk. Sahneye koyduğum oyunların pek çoğunda Ayşen vardı. 2 sene önce benim tiyatromda karşılıklı oynadık. Çok değerliydi benim için. En son evvelsi gün konuştuğumda doktorlar artık hazır olmamız gerektiğini söylemişlerdi. Onunla geçen yıl konuştum. Hastalığı da geçen yıl başlamıştı. Bunun dile getirilmesini istemiyordu. Keşke hayatta olsa da karşılıklı oynasak. Ayşen çok büyük, çok değişik bir oyuncuydu. Rolünü çok sağlam çalışırdı. Provaya giderken bir gün önce evine gider, ertesi gün 'şunu buldum, bunu buldum' derdi. Müthiş bie yaratıcılıktı kimsede yaşamadığım. Ayşen'i sevenlerin, tüm tiyatro sevenlerin başı sağ olsun.(İsmail BAYRAK) RASİM ÖZTEKİN Kadın komedyen çok zor çıkar işte onlardan birini kaybettik. onunla çok sahne paylaştık. Ayşen ile sahne paylaştığın zaman yapacağın işe 1-0 önde başlarsın.Moral olarak yükseltir. böyle anları çok yaşadık. Bir yılbaşı günüydü. Gece kulübünden başka bir yere şov yapmaya gidiyorduk. Tam gece 24.00'da Boğaz Köprüsün'nde geçiyorduk. 'Rasim ne şanssız adamsın, yeni yıla benimle girdin' dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayşen işini çok severek yaptığı için her oynadığı rolü severek oynamıştır diye düşünüyorum.

ZİHNİ GÖKTAY Çok üzgünüm. Maalesef kendisiyle 1964 yılında profesyonel olmuştuk. Çok sayıda dizide beraber oynadık. Şuan da televizyonlardan öğrendim. Çok üzgünüm söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok renkli bir karakterdi. Yeri doldurulamayacak sanatçılardan biriydi. Bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüm. ATİLLA DORSAY: Çok büyük bir kayıp. Öyle bir dönem ki gerçekten komedinin kral olduğu bir dönem. Mesela Devekuşu Kabere Tiyatrosu'nda yıllarca bizi eğlendiren çok müthiş bir ekip. Aralarında Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar vardı. Kadın oyunculardan biri de Ayşen Gruda'ydı. Sonra Ertem Eğilmez; muhteşem adam... Arzu Film dönemi ayrı bir türdür. Onun kadrosunu oluştururken Ayşen Gruda'yı da aldı. Öyle filmler yaptılar ki, kimi zaman dram, kimi zaman komediye dönük filmlerde oynadılar. Domates Güzeli olarak da anılmıştı; komik bir lakaptı tabi... Güldürmeyi o kadar iyi bilen bir insandı ki özel hayatında da çok espriliydi. Hayata dönük, dört eliyle hayata sarılmış biriydi.