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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki tarihi yayının kanalı değişti! Kanallar arasında büyük rekabet...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
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Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın çağrısına Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" dedi. Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki tarihi yayının Now Tv'de olacağı açıklanırken devreye son anda Habertürk girdi. Ali Koç Aziz Yıldırım yayını hangi kanalda?

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki tarihi yayının kanalı değişti! Kanallar arasında büyük rekabet...

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi kongrede Ali Koç konuşma yapmış ve "Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım." demişti. Nefesler tutuldu, yayına dakikalar kaldı!

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AZİZ YILDIRIM: 'CANLI YAYINA ÇIKACAĞIZ'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un çağrısına yanıt geldi. Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." dedi.

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YİNE KANAL DEĞİŞTİ

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un 22:30'da Now'da yayına çıkacakları ifade edilmişti son anda bir karar değişikliği oldu. Hem yayın saati hem de kanal değişti. İkili saat 23:00'de Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde kozlarını paylaşacak.

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