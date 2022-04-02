Son dakika: Basın toplantısında gergin anlar! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sinirlendi...

Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek son 7 maçında 6. galibiyetini aldı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda gelen sorular üzerine sinirlendi ve basın toplantısı bir anda gerildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ ADAM OLMAM!"

Gelecek sezonda takımda kalıp kalmayacağı sorulan Kartal, "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah. İkinci adam olmam, herhalde yani!" cevabını verdi.

"AYIP EDİYORSUNUZ, ARTIK SORMAYIN!"

"İkinci adam olmam demiiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusuna sinirlenen tecrübeli teknik direktör, "Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım. Artık sormayın" ifadelerini kullandı.

