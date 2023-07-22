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SON DAKİKA: Başkan resmen açıkladı! Sarı-Kırmızılılar'da Muslera'nın yedeği Günay Güvenç... "Galatasaray ile anlaştık"

22.07.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları devam ederken, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlar hızlanırken, Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, transferde mutlu sona ulaşıldı.

Sarı-Kırmızılılar Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşma sağlarken, anlaşmanın detaylarını Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz açıkladı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

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Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

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