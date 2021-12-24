Son dakika: Berisha'nın kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftarlara tepki! ''Allah hepinizin yardımcısı olsun''

Son dakika: Fenerbahçe'de Berisha'dan gelen haber teknik heyetin bir hayli canını sıktı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak golcü oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp Berisha'nın sakatlığını resmi site üzerinden duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Fenerbahçe taraftarı Berisha'nın kız arkadaşını mesaj yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

"ÖZELLİKLE SİZ ERKEKLER!"

Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu golcü oyuncunun sakatlığı sonrası, "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83, kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun." diyerek isyan etti.

