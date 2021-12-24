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  4. Son dakika: Berisha'nın kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftarlara tepki! ''Allah hepinizin yardımcısı olsun''

Son dakika: Berisha'nın kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftarlara tepki! ''Allah hepinizin yardımcısı olsun''

24.12.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin forveti Berisha'dan gelen sakatlık haberi taraftarları isyan ettirdi. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada golcü oyuncunun sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edildiğini duyurmuştu. Berisha'nın sevgilisi Fenerbahçe taraftarına isyan etti. Vesa Vllasaliu, "Boyum 1.83, kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Berisha'nın kız arkadaşından Fenerbahçeli taraftarlara tepki! ''Allah hepinizin yardımcısı olsun''
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'de Berisha'dan gelen haber teknik heyetin bir hayli canını sıktı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak golcü oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp Berisha'nın sakatlığını resmi site üzerinden duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Fenerbahçe taraftarı Berisha'nın kız arkadaşını mesaj yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

"ÖZELLİKLE SİZ ERKEKLER!"

berisha

Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu golcü oyuncunun sakatlığı sonrası, "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83, kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun." diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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