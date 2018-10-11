Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad’da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul’da devam edilecektir" denildi.

