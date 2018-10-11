Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad’da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul’da devam edilecektir" denildi.
Beşiktaş istedi, dünya devine gitti!
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!
Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar
Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı
Belçika futbolunda deprem! O isimler gözaltına alındı...
Ali Koç'tan yeni hoca için sürpriz hamle
Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!
Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!
Kadın futbolcu Laura Merrin büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum