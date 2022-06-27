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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Abdülkerim Bardakcı ve Wout Weghorst itirafı! "2-3 güne biter"

27.06.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk antrenman bugün gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, idman sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Wout Weghorst transferinin olumlu sürdüğünü söyleyen Çebi, Jackson Muleka'nın da listelerinde bulunduğunu belirtirken, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için de itiraflarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Abdülkerim Bardakcı ve Wout Weghorst itirafı! "2-3 güne biter"
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 2022/23 sezonu çalışmaları bugün başladı. Yeni sezonun ilk antrenmanı, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanı takip eden başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları için konuşan Çebi, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Abdülkerim Bardakcı isimleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

"2-3 GÜN İÇİNDE BİTMESİ BEKLENİYOR"

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Weghorst transferi için taraftara müjde veren Çebi, "Weghorst transferi olumlu görünüyor. Wout Weghorst transferinin daha fazla uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içerisinde bitmesi bekleniyor. Kulübüyle uğraşıyoruz. Sıra oraya geldi." dedi.

"MULEKA LİSTEDE, CENK'E KAPIMIZ AÇIK"

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Muleka'nın da listede yer aldığını ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Jackson Muleka da listemizde yer alıyor. Weghorst şu an için daha önde. Cenk'e de kapımız her zaman açık. " şeklinde konuştu.

"EKONOMİMİZE UYMAZSA..."

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Transfer çalışmaları için konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ekonomimize uymayan futbolcuları transfer etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKERİM'E YARISINI TEKLİF ETTİK"

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Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için teklif yaptıklarını söyleyen Çebi, "Abdülkerim'e verilen paranın yarısını teklif etmiştik." diye konuştu.

"TFF'YE BAŞVURDUK, KABUL OLMADI"

Yabancı kuralıyla ilgili TFF'ye başvuru yaptıklarını dile getiren Çebi, şu sözleri söyledi;

"Bir yabancıya daha izin verilmesi için 14 takım TFF'ye başvurduk ama kabul edilmedi. Bu yabancı kuralıyla birlikte yerli oyuncular, rehavete kapılacaktır. Bu kuralın Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum."


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