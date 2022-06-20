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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer açıklaması!

20.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, sporluk anlaşması için düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımla ilgili birçok konuya değinen Çebi, özellikle transfere dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Atiba'nın takımdaki geleceğine dair konuşan Çebi "Ekonomik olarak aşmamız gereken durumlar var" derken, Wout Weghorst'la ekonomik olarak anlaşma sağladıklarını söyledi. İşte o sözleri...

SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer açıklaması!
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için gerçkeleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

En çok merak edilen konuların başında gelen transfer konusuna değinen Çebi, tecrübeli futbolcu Atiba'ya dair konuştu. Çebi açıklamasında şartları kabul etmesi halinde Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyebileceklerini söyledi.

SON DAKİKA: ATIBA TAKIMDAN AYRILACAK MI?

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Ahmet Nur Çebi, Kanadalı oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atiba sevdiğimiz, uzun yıllarını Beşiktaş'a vermiş ve katkı sağlamış bi oyunucu. TFF'nin yönetim kurulu toplantısındaki limit konusunda verdiği kararlar takımların önünü açmıştır. Aynı şekilde 8+3 yabancı kuralı, Atiba ile sözleşme yapma konusunda elimizi güçlendirmiştir. Kural olarak aşıldı ama ekonomik olarak da Atiba ile aşmamız gereken durum var. Atiba'nın da kabul edeceği bir süreç geçirirsek 1 yıl daha bizimle kalacaktır. Dünya kupasında oynamak istediğini biliyoruz. Beşiktaş'tan bir futbolcunun Dünya Kupası'nda oynaması da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

FORVET KONUSU!

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Wout Weghorst'la ekonomik olarak anlaşma sağladıklarını tek konunun ailesi olduğunu belirten Çebi, forvet transferi için alternatifleri olduğunu söyledi, "Weghorst'tan henüz önemli bir geri dönüş alamadık. Kendisiyle ekonomik olarak el sıkıştığımızı söyleyebilirim. Başka oyuncularla ilgilendiğimizi ve alternatiflerimiz olduğunu belirtmek istiyorum. Kendisi olumlu dönerse ve başka bir isimle sözleşme imzalamamışsak görüşebiliriz. Tek alternatif Sörloth değil. Muleka gündemizde var ama tek alternatifimiz değil" dedi.

"TRANSFER BİTMEK ÜZERE"

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Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunu Ahmet Nur Çebi, "Ersin'e talep var. Rıdvan'ın transferi bitmek üzere. Rıdvan'ın transferinde ödemelerle ilgili sorunlarımız vardı. Bu hafta içinde biter diye düşünüyorum. Bu oyuncularımızın önlerini açmalıyız ve altyapıdan gelen oyuncularımza destek olmalıyız. Beşiktaş'ı Avrupa'da temsil etmeleri de ayrı bir gurur kaynağıdır." dedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "Larin'le ilişkimiz söz konusu değil. Şu anda görüşmüyoruz ama yarın olabilir. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş listemizde." ifadelerini kullandı.


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