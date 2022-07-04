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Son dakika: Beşiktaş bombaları bir bir patlatıyor! Önce Wout Weghorst sonra Jackson Muleka...

04.07.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon çalışmaları başlamış ve Fransız hocanın verdiği liste doğrultusunda transfer planlaması yapılmıştı. Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferleriyle sezonu açan siyah - beyazlılardan iki flaş hamle daha geldi. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst'un İstanbul'a geliş tarihi belli olurken geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Jackson Muleka için ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Beşiktaş bombaları bir bir patlatıyor! Önce Wout Weghorst sonra Jackson Muleka...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah - beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

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Beşiktaş'ın kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor.

23.30'DA

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Hollandalı golcünün saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. Siyah - beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için Burnley ile el sıkıştığı öğrenildi.

İMZA SONRASI KAMPA

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Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Weghorst, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak ve siyah - beyazlı takımın kampına dahil olacak.

BİR BOMBA DAHA

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Weghorst transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bir bombayı daha patlatıyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için Standard Liege ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS

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Beşiktaş, bu transfer için Belçika ekibine 3.5 milyon euro'nun biraz altında bir bonservis bedeli ödeyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

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Kartal, Kongolu oyuncuya ise ilk yıl 900 bin euro yıllık ücret ödeyecek. Golcü futbolcunun maaşı sezonlar geçtikçe artacak. Jackson Muleka ayrıca Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

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22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin ksıa sürede resmen açıklanması bekleniyor.


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