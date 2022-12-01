Son dakika: Beşiktaş, bombayı patlatıyor! Şenol Güneş, eski öğrencisi Anderson Talisca'yı getiriyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta sezona başlayan teknik direktör Valerien Ismael ile Ümraniyespor maçı öncesinde yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti. Siyah - beyazlılar ile Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden ancak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Güneş, Dünya Kupası arasıyla takımını kampa soktu. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta sezona başlayan teknik direktör Valerien Ismael ile Ümraniyespor maçı öncesinde yollar ayrılmış ve göreve Şenol Güneş getirilmişti. Siyah - beyazlılar ile Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden ancak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Güneş, Dünya Kupası arasıyla takımını kampa soktu. Sezonun geri kalanı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında transfer yapacaklarının sinyallerini veren Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği isim de belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; deneyimli teknik adam daha önce birlikte çalıştığı Anderson Talisca'nın devre arasında takıma katılmasını talep etti.

Öte yandan Brezilya basınının haberine göre ise Anderson Talisca, kariyerini Brezilya'da sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 6 resmi maça çıkan Talisca, 5 gol kaydetti. Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ise 80 maça çıkmış ve 37 gol - 14 asistlik bir performans sergilemişti.

ARABİSTAN'DA GÜNDEM OLMUŞTU

Talisca, Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard'ı Arjantin ile oynanan karşılaşma öncesi kadroya Al-Hilal'den oyuncu alması nedeniyle sert bir dille eleştirmişti.

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesiyle birlikte Suudi gazeteciler, Talisca’yı Suudi Arabistan'ın Arjantin maçındaki dizilişine yönelik eleştirisinin milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmak olduğunu dile getirdi.

Bazı gazeteciler ise Suudi futbol yetkilileri için Talisca’ya bir cevap verilmemesinin bir skandal olduğunu yazarken, Brezilyalı oyuncunun Krallık'tan sınır dışı edilmesini talep etti.

