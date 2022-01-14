Son dakika: Beşiktaş camiası, Gaziantep FK galibiyeti sonrası ayaklandı! "Son damla da taştı! TFF'ye sesleniyorum..."

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar hakem yönetimine tepki gösterdi. Açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, VAR sisteminin tartışılır hale geldiğini belirtirken TFF'ye seslendi.

"BELKİ DE ÇOCUKLARIMIZIN EMEKLERİNİ HEBA EDECEK"

VAR tarafından es geçilen pozisyonlar olduğunu belirten Emre Kocadağ, "Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi. 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var; belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek." dedi.

"VAR SİSTEMİ ARTIK TARTIŞILIR HALE GELDİ"

Bu sezon VAR'dan en fazla mağdur olan takım olduklarını ifade eden Kocadağ, "VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. İzleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı, bu sene itibarıyla en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda." ifadelerini kullandı.

"SON DAMLA DA TAŞTI"

Öte yandan Kocadağ, TFF'ye çağrıda bulunurken, "TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım." dedi.

