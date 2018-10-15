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Gökhan Töre için çılgın rakam!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.10.2018 08:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta Gökhan Töre dönemi Ocak ayında sona eriyor… Başkan Fikret Orman’ın gözü Al Ittihad'ın başına geçen Slaven Bilic’te... Hırvat teknik direktörün abisi Domagoj aracılığıyla gelen 'Gökhan Töre ile temas kuruldu' bilgisi Fikret Orman’ı heyecanlandırdı. Fikret Orman, Gökhan Töre için 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.

Gökhan Töre için çılgın rakam!

Daha önce Gökhan Töre ile sözleşme yenileyip, Ocak ayındaki pazarlıklarda elini sağlam tutmak isteyen Beşiktaş Fikret Orman bu fikrinden vazgeçti. Töre’ye sözleşme önermeyecek, ve satışı için Ocak’ta Slaven Bilic’in takımı Al Ittihad ile pazarlığa oturacak. Suudların, Josef’e 12 milyon Euro verdiği ortamda Orman’ın da Töre için 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında...

Fikret Orman’ın Gökhan Töre için B Planı ise Ozan Tufan takası… Sezon başında gerçekleşmeyen takas için Beşiktaş Başkanı devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını bir kez daha çalacak. Sezon başında Ahmet Nur Çebi ve Semih Özsoy arasında yapılan operasyonu bizzat kendisi yönetecek. Sezon başında olduğu gibi sadece “aramayacak” daha fazlası için girişimlerde bulunacak. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
gökhan töre Beşiktaş slaven bilic al ittihad

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