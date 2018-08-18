Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!

Vagner Love'a kontratını fesh etme teklifi yapan Beşiktaş yönetiminin bu teklifine Vagner Love sıcak bakmadı. Kalan 2 yıldan 1 yılını peşin isteyen Vagner Love'ın bu teklifini ise yönetimin reddettiği vurgulandı.
Santos Kulübü ile anlaşamayan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler devam ediyor. Bu arada Şenol Güneş'in LASK maçında oyun kilitlendiği anlarda Vagner Love'u sahaya sürecekti.
Fakat bir akşam önce kendisine gelip, "Santos beni istiyor, gönderin beni" dediği için Sambacıya güveninin kaybolduğu ve Negredo'yu oyuna sürdüğü belirtildi. (Fotomaç)
Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı
Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"
Emre Akbaba, Galatasaray'da
Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 2 yorum