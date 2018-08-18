Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!

Vagner Love'a kontratını fesh etme teklifi yapan Beşiktaş yönetiminin bu teklifine Vagner Love sıcak bakmadı. Kalan 2 yıldan 1 yılını peşin isteyen Vagner Love'ın bu teklifini ise yönetimin reddettiği vurgulandı.

Santos Kulübü ile anlaşamayan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler devam ediyor. Bu arada Şenol Güneş'in LASK maçında oyun kilitlendiği anlarda Vagner Love'u sahaya sürecekti.

Fakat bir akşam önce kendisine gelip, "Santos beni istiyor, gönderin beni" dediği için Sambacıya güveninin kaybolduğu ve Negredo'yu oyuna sürdüğü belirtildi. (Fotomaç)



