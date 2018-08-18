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Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Vagner Love için Beşiktaş Kulübü'nün fesih teklifi yaptığı öğrenildi. Brezilyalı yıldız Vagner Love'ın ise teklifi reddettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Vagner Love'a şok teklif!

Vagner Love'a kontratını fesh etme teklifi yapan Beşiktaş yönetiminin bu teklifine Vagner Love sıcak bakmadı. Kalan 2 yıldan 1 yılını peşin isteyen Vagner Love'ın bu teklifini ise yönetimin reddettiği vurgulandı.

Santos Kulübü ile anlaşamayan Vagner Love için Göztepe ile görüşmeler devam ediyor. Bu arada Şenol Güneş'in LASK maçında oyun kilitlendiği anlarda Vagner Love'u sahaya sürecekti.

Fakat bir akşam önce kendisine gelip, "Santos beni istiyor, gönderin beni" dediği için Sambacıya güveninin kaybolduğu ve Negredo'yu oyuna sürdüğü belirtildi. (Fotomaç)


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Anahtar Kelimeler:
vagner love Beşiktaş santos

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