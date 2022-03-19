Son dakika: Beşiktaş-Hatayspor maçında kar yağışı bastırdı! Herkesi şaşırtan olay ise...

Son dakika haberleri: Galatasaray mağlubiyetinin ardından ilk maçına çıkan Beşiktaş'ta alınacak galibiyetle taraftarları mutlu etmenin hesapları yapılıyordu. Atakaş Hatayspor ile karşılaşan siyah-beyazlılarda bir rakip de yoğun kar yağışı oldu...

KAR BİRDEN BASTIRDI...

Karşılaşmanın 15. dakikasında İstanbul'da birden kar bastırdı. Saha zemini kısa süre içinde beyaza büründü. Bu olaydan sonra stadyum yetkilileri alttan ısıtma sistemini açarak zeminin bozulmasını engelledi. Olayın devamında maçın hakemi turuncu topun oyun alanına getirilmesini istedi ve maç turuncu topla oynandı.



