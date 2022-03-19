SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş-Hatayspor maçında kar yağışı bastırdı! Herkesi şaşırtan olay ise...

Son dakika: Beşiktaş-Hatayspor maçında kar yağışı bastırdı! Herkesi şaşırtan olay ise...

19.03.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray derbisinde mağlubiyet alan siyah-beyazlılar bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştı. Karşılaşmanın 15. dakikasında İstanbul'da yoğun bir kar yağışı başladı. Kısa süre içinde saha beyaza bürünürken siyah-beyazlıların stadyumundaki detay ortaya çıktı. Yoğun kar yağışına rağmen saha zemininde ısıtma olduğundan kısa süre içinde kar taneleri eridi. Bu da taraftarlar tarafından tam not aldı.

Son dakika: Beşiktaş-Hatayspor maçında kar yağışı bastırdı! Herkesi şaşırtan olay ise...

Son dakika haberleri: Galatasaray mağlubiyetinin ardından ilk maçına çıkan Beşiktaş'ta alınacak galibiyetle taraftarları mutlu etmenin hesapları yapılıyordu. Atakaş Hatayspor ile karşılaşan siyah-beyazlılarda bir rakip de yoğun kar yağışı oldu...

KAR BİRDEN BASTIRDI...

bats

Karşılaşmanın 15. dakikasında İstanbul'da birden kar bastırdı. Saha zemini kısa süre içinde beyaza büründü. Bu olaydan sonra stadyum yetkilileri alttan ısıtma sistemini açarak zeminin bozulmasını engelledi. Olayın devamında maçın hakemi turuncu topun oyun alanına getirilmesini istedi ve maç turuncu topla oynandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedavaya kapıyor!Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedavaya kapıyor!
Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Hem de bedavaya...Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Hem de bedavaya...
Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ulaşım durdu

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ulaşım durdu

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Erman Toroğlu'nun yeni imajı görenleri şaşırttı!

Erman Toroğlu'nun yeni imajı görenleri şaşırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kimileri sorunlarla boğuşurken kimileri ise sorunları çözüyor

Kimileri sorunlarla boğuşurken kimileri ise sorunları çözüyor

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.