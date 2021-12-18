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  4. Son dakika: Beşiktaş her konuda anlaştığı Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş her konuda anlaştığı Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı!

18.12.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak bilmecesi iyiden iyiye sarpa sarmaya başladı. Ahmet Nur Çebi'nin de ikna edilmesinin ardından Bruno Pinheiro ile anlaşmaya varılmıştı. Portekizli teknik adam yaptığı açıklamayla Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı yönetimin şu an için ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş her konuda anlaştığı Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorularına İstanbul'a gitmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Pinheiro maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"BEN BURADAYIM"

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Bruno Pinheiro, "Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım" ifadelerini kullandı.

ONAYLAMIYORUM"

Muhabirin, "Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?" sorusuna ise Bruno Pinheiro, "Onaylamıyorum... Konu kapandı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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