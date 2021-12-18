Son dakika: Beşiktaş her konuda anlaştığı Bruno Pinheiro Estoril'de kalacağını açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro, Estoril'in Famalicao ile oynadığı maçın ardından kendisine sorulan Beşiktaş sorularına İstanbul'a gitmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Pinheiro maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"BEN BURADAYIM"

Bruno Pinheiro, "Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım" ifadelerini kullandı.

ONAYLAMIYORUM"

Muhabirin, "Beşiktaş İkinci Başkanı'nın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz?" sorusuna ise Bruno Pinheiro, "Onaylamıyorum... Konu kapandı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.



