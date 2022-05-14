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Son dakika: Beşiktaş için fitili ateşledi! "Valerien Ismael'i gönderin, Şenol Güneş'i getirin!"

14.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, sezona çift kupalı Sergen Yalçın ile başlamış ancak üç kulvarda gelen kötü sonuçlar sonrasında deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırarak takımı Önder Karaveli'ye emanet etmişti. Karaveli ise Beşiktaş ile 19 maça çıktıktan sonra yerini Valerien Ismael'e bırakmıştı. Spor yazarı Turgay Demir, Fransız teknik direktör ile devam edilmemesi gerektiğini ifade ederken, yeni hoca için aday gösterdi.

Son dakika: Beşiktaş için fitili ateşledi! "Valerien Ismael'i gönderin, Şenol Güneş'i getirin!"

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından göreve getirilen Valerien Ismael'in 6 maçta gösterdiği 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans, Fransız çalıştırıcının eleştirilmesine neden olmuştu.

Spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş Yönetimi'nin Valerien Ismael ile yolları ayırması gerektiğini ifade etti.

Demir, kaleme aldığı yazısında takımın başına geçmesi gereken ismin ise Şenol Günel olması gerektiğini aktardı.

İŞTE TURGAY DEMİR'İN YAZISI;

"LİGİN DİNAMİKLERİNİ BİLECEK"

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"Beşiktaş'ın teknik direktörü ligin dinamiklerini bilecek, bizim futbol iklimimizdeki yerliyabancı tüm oyuncuların aslında yarı profesyonel oldukları gerçeğini kabul edecek ve ona göre davranacak. Yeri gelecek sert tavırlar takınacak, yeri gelecek nabza göre şerbet verecek, yeri gelecek hakemler üzerinde baskı kuracak (maalesef ligimizin gerçeği bu), yeri gelecek medya üzerinden takımına ve hatta camiasına motivasyon pompalayacak."

"ŞENOL GÜNEŞ KARTI OYNANMALI"

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"Valerien İsmael bu söylediklerimi yapabilecek tecrübede değil. Fransız'la devam etmek aynı kuyuya ikinci kez düşmek gibi olur. Beşiktaş yönetimine naçizane tavsiyem; yeni sezonda Şenol Güneş kartını oynamalarıdır.
Peki bu yeter mi, yetmez elbet."

"EKMEK GİBİ, SU GİBİ ŞART"

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"Ondan sonra transfer geliyor; ilk on birde tartışılmaz şekilde oynayacak bir golcü, bir on numara ekmek gibi, su gibi şart. Önce bu konu çözülmeli, maddi imkanların kalanıyla diğer bölgelere takviye yapılmalı."

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Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü son dakika haberi
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