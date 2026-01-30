SON DAKİKA: Beşiktaş ile karşılaşacaklardı! Konyaspor U-19 takım otobüsü TEM'de TIR ile çarpıştı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, İstanbul’da TEM Otoyolu üzerinde trafik kazasına karıştı. Saat 15.09’da Akşemsettin Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Samandıra Kavşağı’nda seyir halinde olan otobüs önündeki kamyona arkadan çarptı.

İKİ FUTBOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şoförü kurtarmak için çalışma başlatırken, kazada şoförle birlikte iki futbolcunun yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

