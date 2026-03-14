Merih Demiral’dan ilkokul öğretmenine jest

Milli futbolcu Merih Demiral ilkokul öğretmenini unutmadı. Ünlü sporcu, öğretmenine sınıfındaki öğrenciler ve velileriyle birlikte iftar verdi. Öğretmeni Ebru Bölgen, "Merih ile her zaman gurur duyuyoruz. Bizi yine unutmadı" dedi.

Merih Demiral’dan ilkokul öğretmenine jest

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ahli’de forma giyen Türk Milli Takımı’nın defans oyuncusu Merih Demiral, ilkokul öğretmenini unutmadı. Ramazan ayı boyunca memleketi Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde her akşam 800 kişilik iftar yemeği veren ünlü futbolcu bu kez ilkokul öğretmenini, öğrencileri ve velileriyle birlikte iftarda ağırladı. Futbola Karamürsel İdman Yurdu’nun alt yapısında başlayan milli sporcu, ilkokul öğretmeni Ebru Bölgen’in görev yaptığı Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu’nda okuyan 1-D öğrencilerine ve sınıf öğretmeni meslektaşı Ayşe Yamak’ın okuttuğu 1-F sınıfı öğrencilerine ve velilerine iftar sofrası kurdu.

"ONUNLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ"

Merih Demiral’dan ilkokul öğretmenine jest 1

Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine; Merih Demiral’ın kız kardeşi Duygu Demiral ve ağabeyi Fatih Demiral da eşi ve kızıyla birlikte katıldı. Kendisini unutmadığı için eski öğrencisi Merih Demiral’a teşekkür eden öğretmen Ebru Bölgen, "Merih ile her zaman gurur duyuyoruz. Hem büyüdüğüne hem sporculuk kariyerine adım adım şahitlik ettik. Her zaman olduğu gibi bizleri yine unutmadı" dedi. Çocuk iftarına özel süslemelerin, ramazana özgü giysilerin de düşünüldüğü iftarın ardından öğrenci velileri de ünlü sporcuya teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldıSüper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı
Victor Osimhen'den bir rekor daha! Galatasaray'ı sırtladı taşıyor...Victor Osimhen'den bir rekor daha! Galatasaray'ı sırtladı taşıyor...

Merih Demiral iftar
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

