Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’u kadrosuna katan Siyah-Beyazlı ekip, son olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka'yı kadrosuna katmıştı.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI!

Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Jackson Muleka transferi için oyuncu ve takımı Standard Liege ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

İSTANBUL'A GELDİ!

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş’a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul’a geldi.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka’yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya’ya hareket edecek.

5 YILLIK İMZA!

Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.



