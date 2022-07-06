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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi!

06.07.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Beşiktaş transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-Beyazlı ekip Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un ardından Muleka'yı da kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi!
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’u kadrosuna katan Siyah-Beyazlı ekip, son olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka'yı kadrosuna katmıştı.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI!

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Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Jackson Muleka transferi için oyuncu ve takımı Standard Liege ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

İSTANBUL'A GELDİ!

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Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa’da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş’a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul’a geldi.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka’yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya’ya hareket edecek.

5 YILLIK İMZA!

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Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.

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transfer beşiktaş
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