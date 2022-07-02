Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira avukatıyla birlikte kulüp binasına gitti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kulüp yönetimiyle görüşen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Teixeira'nın bu sezonki alacaklarından vazgeçtiği öğrendildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

YILLIK MAAŞI 2.6 MİLYON EURO

Sezon başında takıma gelen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon Euro kazanırken, 900 bin Euro da imza parası almıştı.

KARİYERİ

Kariyerinde; Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk, Jiangsu FC ve Beşiktaş takımları bulunan Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda forma giydiği 31 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı.

Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu.

ONYEKURU GELİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Galatasaray'ın eski futbolcusu Henru Onyekuru için temaslarını sıklaştırdığı ve Olympiakos ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.



