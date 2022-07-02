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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

02.07.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Alex Teixeira, taraftarın beklentisinin altında kalmış ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Yeni sezon planlamasını teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yapan siyah - beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, avukatıyla birlikte kulüp binasına geldi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!
Alex Teixeira

Alex Teixeira

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira avukatıyla birlikte kulüp binasına gitti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Kulüp yönetimiyle görüşen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Teixeira'nın bu sezonki alacaklarından vazgeçtiği öğrendildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

YILLIK MAAŞI 2.6 MİLYON EURO

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Sezon başında takıma gelen Teixeira, Kartal'da geçirdiği ilk sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2.6 milyon Euro kazanırken, 900 bin Euro da imza parası almıştı.

KARİYERİ

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Kariyerinde; Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk, Jiangsu FC ve Beşiktaş takımları bulunan Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda forma giydiği 31 maçta 4 gol ile 1 asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı.

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Alex Teixeira, Shakhtar'da sergilediği performansla isminden söz ettirmiş ve Şubat 2016'da 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin takımı Jiangsu FC'nin yolunu tutmuştu.

ONYEKURU GELİYOR

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Öte yandan Beşiktaş'ın Galatasaray'ın eski futbolcusu Henru Onyekuru için temaslarını sıklaştırdığı ve Olympiakos ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.


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