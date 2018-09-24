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Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ta Adriano Correia sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta şok gelişme! Yıldız isim derbide yok

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia, Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adriano Correira Beşiktaş Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fb karşısında 1-9-0 dahi çıksanız üç gol bulursunuz merak etmeyin. Topal ile Kaldırım çarpışır top önünüze düşer.
o zaten yoktu
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