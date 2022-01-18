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  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor

Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor

18.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 22. haftasın Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 6 eksikle zorlu Karagümrük deplasmanına çıkan Siyah-Beyazlılarda maç başında çok net bir gol kaçtı. Kaçan bu gol sonrası Beşiktaş taraftarı adeta çıldırdı. Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu. Maçın henüz başında yüzlerce yorum alan bu pozisyon gündemin ana maddesi haline geldi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Batshauyi'nin kaçırdığı gol damga vurdu. Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden beri attığı gollerden çok kaçırdığı pozisyonlar üstünden konuşulan yıldız oyuncu bu maçta da %100'lük bir pozisyondan faydalanamadı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın henüz başında bomboş pozisyonu kalecinin üstüne vuran Batshuayi, sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun ofsayt olduğu sonradan anlaşıldı fakat Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye öfkesi dinmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Michy Batshuayi
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