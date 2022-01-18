Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Batshauyi'nin kaçırdığı gol damga vurdu. Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden beri attığı gollerden çok kaçırdığı pozisyonlar üstünden konuşulan yıldız oyuncu bu maçta da %100'lük bir pozisyondan faydalanamadı.
Karşılaşmanın henüz başında bomboş pozisyonu kalecinin üstüne vuran Batshuayi, sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun ofsayt olduğu sonradan anlaşıldı fakat Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye öfkesi dinmedi.
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