Son dakika: Beşiktaş'ta Batshuayi sabırları tüketti! Kaçırdığı pozisyona tepki yağıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı Batshauyi'nin kaçırdığı gol damga vurdu. Siyah-Beyazlı takıma geldiği günden beri attığı gollerden çok kaçırdığı pozisyonlar üstünden konuşulan yıldız oyuncu bu maçta da %100'lük bir pozisyondan faydalanamadı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın henüz başında bomboş pozisyonu kalecinin üstüne vuran Batshuayi, sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun ofsayt olduğu sonradan anlaşıldı fakat Beşiktaş taraftarının Batshuayi'ye öfkesi dinmedi.

İŞTE BAZI TWEETLER...



